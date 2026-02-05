  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sedat Peker'den yardım istediği konu tepki çekti Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor! Deprem bölgesinde 3 yılda yapılanlar kalem kalem kitap oldu: 455 bin konut, 220 milyar nakdi destek! MKE’den Mısır’a 350 milyon dolarlık dev imza! TOLGA hava savunma sistemi artık Nil kıyılarını koruyacak Deneme uçuşunu başarıyla tamamladı bu yılın ilk çeyreği envantere girecek. KIZILELMA gün sayıyor Katil İsrail’in saldırıları sürüyor! 27 Müslüman daha şehit oldu Yunanistan CHP'ye özendi! Bir ülkede daha Epstein benzeri skandal: Rezalet içinde rezalet Denizde sürüklenirken vatandaşlar fark etti! İstanbul'da alarm veren görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Yerel TEM'de feci kaza! 1 ölü
Yerel

TEM'de feci kaza! 1 ölü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
TEM'de feci kaza! 1 ölü

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bir araç tırla çarpıştı, olayda 1 kişi öldü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Otoyolun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi.

İstanbul istikametinde seyreden Hamza Güven (25) idaresindeki 34 BZN 727 plakalı otomobil, aynı yönde giden Hayati Erdoğan yönetimindeki 34 AZD 564 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Güven ile araçta bulunan Muhammed Furkan Bozar (20) otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Bozar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Güven, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozar'ın cenazesi ise incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor
Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor

Gündem

Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor

Mersin’de feci kaza: Cip refüjde bekleyen vatandaşların arasına daldı
Mersin’de feci kaza: Cip refüjde bekleyen vatandaşların arasına daldı

Yerel

Mersin’de feci kaza: Cip refüjde bekleyen vatandaşların arasına daldı

Alevlerin sardığı evden çıkamadı! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Alevlerin sardığı evden çıkamadı! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Yerel

Alevlerin sardığı evden çıkamadı! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 5,7 milyar liralık para trafiği
Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 5,7 milyar liralık para trafiği

Gündem

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 5,7 milyar liralık para trafiği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23