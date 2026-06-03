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Yerel TEM'de alevlere teslim olan otomobilini gözyaşları içinde izledi
Yerel

TEM'de alevlere teslim olan otomobilini gözyaşları içinde izledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

TEM otoyolu Bolu mevkiinde Ankara istikametinde seyir halinde olan Mini Cooper marka otomobilden duman ve alevler yükselmeye başladı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Mini Cooper marka otomobilden duman ve alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tır alev topuna döndü, yangın ormana yayıldı
Tır alev topuna döndü, yangın ormana yayıldı

Yerel

Tır alev topuna döndü, yangın ormana yayıldı

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