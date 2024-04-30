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Ekonomi Temassız alışverişlerde limit yükseliyor!
Ekonomi

Temassız alışverişlerde limit yükseliyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 18:26:00 - 2024-04-30 18:28:00
Temassız alışverişlerde limit yükseliyor!

Alışverişlerde nakit kullanımı neredeyse tamamen terk edildi. En çok kullanılan ödeme yöntemi olan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti değişiyor.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

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