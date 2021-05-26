TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza!
İstanbul'da TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü kamyonun devrildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yolda yapılan çalışmalar sonrası ulaşım tek şeritten yürütülüyor.
Alınan bilgiye göre hafif ticari araç, TEM otoyolu Sancaktepe mevkisinde önünde seyreden inşaat iskelesi demiri yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Aracın kasasında bulunan iskele demirleri de yola saçıldı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İnşaat iskelesi demirlerinin yola yayılması nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametine ulaşım tek şeritten devam ediyor.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yolun trafiğe kapanması nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yola saçılan demir yığınlarını kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.