TEM Otoyolu'nda yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda 06.30 sıralarında seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi, otoyolda yoğunluk oluştu.

Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda sürücü ve yolcularda herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı öğrenilirken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğunluk oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.