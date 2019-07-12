0553 313 94 23

TEM Otoyolu'nda korkutan yangın! Kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu Sancaktepe bağlantı yolunda ilerleyen parke yüklü bir kamyonet, yol ortasında alev alev yandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:36
TEM Otoyolu'nda korkutan yangın! Kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu Sancaktepe bağlantı yolunda ilerleyen parke yüklü bir kamyonet, yol ortasında alev alev yandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyük paniğe neden oldu. TEM Otoyolu Sancaktepe bağlantı yolu Kartal istikametinde saat 09.00 sıralarında seyir halinde olan parke yüklü bir kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kamyonet sürücüsü aracını yol kenarına çekerek kasada yanan malzemeleri araçtan atmaya çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin kısa sürede sardığı kamyonet yol ortasında alev alev yandı.

Yoldan geçen diğer vatandaşlar yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:36
  1. TEM Otoyolu Sancaktepe bağlantı yolu
  2. Kartal istikameti
  3. itfaiye ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatvan Sakine Kalyoncu Kız Kur’an Kursu açıldı
    1. Tatvan Sakine Kalyoncu Kız Kur’an..
    2. Kütahya’ya 646 kamu yatırımı projesi
    3. ADÜ emekliye ayrılan personellerini..
    4. Türkiye’nin Ödüllü Mücevherleri, Çinli..
    5. “POTLAÇ” kadın emeği pazarı Moda’da..
    6. Dünyanın en zengini, cennet koyları..
    7. FETÖ'nün kritik isimlerine ceza yağdı..
    8. Srebrenitsa Buca’da unutulmadı
    9. Buse Özen kimdir? Son dakika Doğuş..
    10. Salihli’nin yeni başsavcısı Mustafa..
    11. İHA’nın haberi ses getirdi, genç kız..
    12. TSKB’de iki yeni atama
    13. Kızının vatana sahip çıkmasının..
    14. Rejim İdlib kent merkezini de vurdu: 8..
    15. Aracıyla kaldırıma çıkan suç makinesi,..
    16. Tatvan’da ‘15 Temmuz Şehitleri ve..
    17. İtfaiye Müdürlüğü’nden hasta tahliyesi..
    18. Başkan Öküzcüoğlu TSM konserinde..
    19. Hakkari’de ‘vekalet yoluyla kurban..
    20. Akdeniz sineğine "cezbedici koku" tuzağı
    21. FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: "Sisi gibi ezip..
    22. Nazilli’de yaz okullarının tamamı..
    23. (Özel) Bu domatesleri görenler..
    24. Kütahya’da ’15 Temmuz Darbe..
    25. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    26. Profesyonel bisikletçiler Ömer Halis..
    27. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 15..
    28. Duyurusunu sosyal medyadan yaptılar!..
    29. "Her türlü tedbiri aldım, ailemle de..
    30. Dünyada en çok okunan ikinci şiir..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!