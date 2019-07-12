TEM Otoyolu'nda korkutan yangın! Kamyonet alev alev yandı TEM Otoyolu Sancaktepe bağlantı yolunda ilerleyen parke yüklü bir kamyonet, yol ortasında alev alev yandı.

TEM Otoyolu Sancaktepe bağlantı yolunda ilerleyen parke yüklü bir kamyonet, yol ortasında alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyük paniğe neden oldu. TEM Otoyolu Sancaktepe bağlantı yolu Kartal istikametinde saat 09.00 sıralarında seyir halinde olan parke yüklü bir kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kamyonet sürücüsü aracını yol kenarına çekerek kasada yanan malzemeleri araçtan atmaya çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin kısa sürede sardığı kamyonet yol ortasında alev alev yandı. Yoldan geçen diğer vatandaşlar yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

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