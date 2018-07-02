TEM otoyolunda feci kaza: 4 kişi yaralı

Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Hasan İ. idaresindeki 54 PB 233 plakalı otomobil Üçköprü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda takla atıp bariyerlere çarptı.

Kazada otomobil içinde bulunan aynı aileden sürücü Hasan İ., Hüseyin İ., Nerime İ. ve Naime İ. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Otomobilde bulunan ailenin Ordu’dan Sakarya’ya gittiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.