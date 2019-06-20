TEM Otoyolu'nda feci kaza: 10 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kamyon minibüse çarptı. Kazada 10 kişi yaralanırken, Otoyol Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Kaza TEM Otoyolu Yumru Kaya mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Şengül yönetimindeki kapalı kasalı kamyon kontrolden çıkarak, İsmail Çelik yönetimindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Çekici yardımıyla yolu kapatan kamyon yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. TEM'de tır yangını Dilovası ilçesi TEM Otoyolu üzerinde, TIR'ın plastik yüklü dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda dorsedeki yangını söndürürken TIR sürücüsü Bahadır Yalçın alevler içerisinde kalan TIR'dan son anda kurtuldu.

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