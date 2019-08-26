0553 313 94 23

TEM Otoyolu’nda devrilen araç tankere çarptı: 6 yaralı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda devrildikten sonra tıra çarparak duran hafif ticari araçta bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:18
TEM Otoyolu’nda devrilen araç tankere çarptı: 6 yaralı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda devrildikten sonra tıra çarparak duran hafif ticari araçta bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop’ta katıldıkları cenazeden İstanbul’a dönen ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu Mehmet B. idaresindeki 34 HV 4910 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 50 metre otoyolda sürüklenen araç, aynı istikamette ilerleyen Mustafa T. yönetimindeki 34 AR 5622 plakalı tankere çarparak durdu. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Ömer Bozkurt (3), Hümeyra Nehir Giyici (3), Mustafa Bozkurt (67), Kafiş Giyici (53), Kadriye Giyici (25) ve Yaşar Giyici (57) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri yapılmak üzere kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.


Kaza nedeniyle, 2 şeride düşen TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamer Avcı: "İki takımı da tebrik ediyorum"
    1. Tamer Avcı: "İki takımı da tebrik..
    2. Sait Karafırtınalar: "Pozisyonları..
    3. Yemen hükümet güçleri Bilhaf..
    4. 1 ay önce askerden gelmişti, akıma..
    5. Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4..
    6. Futbol: Süper Lig'de görünüm
    7. TEM Otoyolu’nda devrilen araç tankere..
    8. Bahçeli'den şaşırtan uçak kararı!
    9. Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 4 -..
    10. Futbol: Süper Lig
    11. "İsrail'de yine kirli bir oyun..
    12. İran, Macron'un füze programıyla..
    13. Irak'taki Haşdi Şabi üssüne yönelik..
    14. Pakistan Başbakanından "Keşmir"..
    15. Bursa’da zafer ruhu metroda yaşatıldı
    16. Faik Öztrak MYK toplantısı sonrası..
    17. Futbol: TFF 1. Lig
    18. TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Altay: 2
    19. Boris Johnson, anlaşmalı Brexit..
    20. Parası ödenen F-35’lerin akıbeti ne..
    21. Yunanistan'da göçmenleri taşıyan araç..
    22. İtalya'daki hükümet krizinde gözler..
    23. Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği..
    24. Ertuğrul Ersoy'dan veda mesajı
    25. Adebayor, Kayserispor’da ilk..
    26. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    27. Filenin Sultanları 3’te 3 yaptı
    28. 'Türk gözlem noktasının kuşatıldı'..
    29. Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel..
    30. AÖL ek sınav yerleri ne zaman..
    Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken kayyım açıklaması!
    Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken kayyım açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    Başkan Erdoğan, Davutoğlu, Babacan ve Gül bir araya geliyor
    Başkan Erdoğan, Davutoğlu, Babacan ve Gül bir araya geliyor

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!