TEM Otoyolu’na dikkat! Katılım kolu trafiğe kapatılacak

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 8Kasım’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

Edirne Batı Kavşağı ile Lalapaşa Kavşağı arasında Pazarkule Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında, TEM Otoyolu, kuzey yönde çıkış kolu, Pazarkule istikameti ile Pazarkule - Kapıkule istikameti katılım kolu trafiğe kapatılacaktır. ( Çalışmalar: 08.00-19.00 saatleri arasında yapılacaktır.)

Ankara - Kırıkkale yolunun DDY Köprüsünün yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmalar nedeniyle 29-31 km. leri arasında Ankara - Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale - Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-Geliş) olarak sağlanmaktadır.

Mersin-Çeşmeli Otoyolunun 0-1.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak verilmektedir.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29.km.leri arasında Hendek çalışması yapılacağından şerit daraltması yapılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Seydişehir-Akseki yolunun 30 -33. km'leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Denizli Çardak yolunun 48-53 km"leri arasında üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun sağ tarından iki yönlü olarak sağlanacaktır.

Gümüşhane-Bayburt İl Sınırı-Bayburt yolunun 33-35. km. leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Bayburt yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Konya-Ankara yolunun 35-38.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

Balıkesir-Kepsut yolunun 3-8 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Samsun-Ankara yolunun 22-25 km'leri arasında (Havza tüneli) bakım çalışmaları nedeni ile ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.