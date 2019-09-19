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TEM ekiplerinden DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:44
TEM ekiplerinden DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var

Samsun'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Dijital envanterlere el konuldu

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgütü ile bağlantısı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 2 kişiyi İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin evlerinde yapılan aramada dijital envanterler ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülen 2 kişinin sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:44
  1. terör örgütü DAEŞ
  2. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü
  3. DAEŞ
  4. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü

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