0553 313 94 23

Tellioğlu; “Belediyenin kaynaklarını adaletli bir şekilde dağıtacağım”

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yağcılar ve Kamçıllar kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:36
Tellioğlu; “Belediyenin kaynaklarını adaletli bir şekilde dağıtacağım”

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yağcılar ve Kamçıllar kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yağcılar’da büyük bir ilgiyle karşılanan Tellioğlu belediyenin kaynaklarını tüm mahallelere adaletli bir şekilde dağıtacağını söyledi.


Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmaları kapsamında 2 kırsal mahalleyi ziyaret etti. İlk olarak Yağcılar’a giden Levent Tellioğlu burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mahalle meydanında bir konuşma yapan Tellioğlu göreve geldiği taktirde Yağcılar’ın sağlık ocağı, yol ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için çalışacağını söyledi.


Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu Yağcılar kırsal mahallesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bizi burada karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir süredir çalışmalarımızı yapıyoruz. Amacımız ve niyetimiz sizlere hizmet etmek. Türkiye’nin sorunlarını sabaha kadar tartışsak bitmez hele hele sizin sorunlarınızı günlerce tartışsak bitmez. Fakat kırsaldaki problemlerimizde çok büyük bunları da biliyoruz. Bizlerde bu problemlerde sizlerin yanında olmaya çalışacağımıza söz veriyoruz. Bu fiyatlarla sizlerin üretmeniz bizlerin karnını doyurmanız çok mümkün değil. Bunların farkındayız. Sürekli ithal ürünler alıyoruz. Devletimiz sizi desteklese üretiminizi arttırsa hem kazanırsınız mutlu olursunuz hem de bizler yurt dışından değil sizlerin emekleriyle doyarız. Gerçek emekçiler sizlersiniz. Belediyenin kaynakları vatandaşlar tarafından oluşturuluyor. Bu kaynakların sizlere hakça dağıtılması lazım. Bu adaliyeti biz sizlere dağıtmak için göreve talip olduk. Sizlerde bizlere bu göreve uygun görürseniz 1 Nisan’dan itibaren yine buraya gelerek sorunlarımızı yerinde tespit ederek çözüme kavuşturmayı diliyoruz. ” dedi.


Tellioğlu’nun 2.durağı Kamçıllar mahallesi oldu. Burada kahvehane ziyaretleri gerçekleştiren Levent Tellioğlu bu göreve hizmet için talip olduğun söylerken mahalle sakinlerinden Kamçıllar mahallesinin sorunlarını tek tek dinleyerek not aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ’de “3. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi” Başladı
    1. ERÜ’de “3. Veteriner Eğitim, Bilim ve..
    2. Ruh sağlığı çalışanları çalıştayda bir..
    3. Sağlık-Sen’den döner sermaye sistemi..
    4. Prof. Dr. Fuat Sezgin ve islam bilim..
    5. Bülent Yıldırım 1 yıl sonra derbide..
    6. Bangladeş’teki yangın faciasında ölü..
    7. Gençler İçin Osmanlıca Safahat..
    8. Kütahya, kişi başına düşen otomobil..
    9. Estetikte trend Hollywood
    10. FETÖ sanığı eski kaymakam Güntepe'ye..
    11. TSK’dan nefes kesen tatbikat
    12. Adana Demirspor’da Altınordu..
    13. Lisans üstü protokolüyle ilk..
    14. Eski hakim ve savcılara FETÖ'den..
    15. Düzce Üniversitesi Fuat Sezgin yılı
    16. Başkan Palancıoğlu Hunat Çarşısında
    17. "İstihdamı yüzde 5 artırmayı..
    18. Era Avrupa 2019'u "Türkiye yılı" ilan..
    19. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    20. Turgutlu’da şantiye personellerinden..
    21. Başkan Çimen sanayi esnafını ziyaret..
    22. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    23. Op. Dr. Çavuş’tan sağlıklı bir gebelik..
    24. Öğrencilerin istediği spor sahası..
    25. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak..
    26. Medya Akademisi eğitimlerine başlıyor
    27. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Bülent..
    28. Hırsızlık zanlısı 6 kişi tutuklandı
    29. "Arap Emrah" lakaplı suç örgütü lideri..
    30. Partisinin politikasını eleştirdi diye..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı