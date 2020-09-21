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Ekonomi TELKODER: Evrensel Hizmet Fonu, milyonlarca öğrenciye umut olabilir
Ekonomi

TELKODER: Evrensel Hizmet Fonu, milyonlarca öğrenciye umut olabilir

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci: - "Öğrencilerimizin eğitiminin, vatandaşlarımızın haberleşme imkanlarının ve ülkemizin fiber altyapısının pandemi süresince olumsuz etkilenmemesi için telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin katkıları ile oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu'nun kullanılması düşünülmelidir" - "Milyarlık Evrensel Hizmet Fonu, milyonlarca öğrenciye umut olabilir"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:56:13 -
TELKODER: Evrensel Hizmet Fonu, milyonlarca öğrenciye umut olabilir

İSTANBUL (AA) - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, öğrencilerin eğitiminin, vatandaşların haberleşme imkanlarının ve Türkiye'nin fiber altyapısının pandemi süresince olumsuz etkilenmemesi için telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin katkıları ile oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu'nun kullanılabileceğini belirterek, "Milyarlık Evrensel Hizmet Fonu, milyonlarca öğrenciye umut olabilir." ifadesini kullandı.

TELKODER'den yapılan açıklamada, pandemi sürecinde, eğitime katkısı olabilecek Evrensel Hizmet Fonu hakkında değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, Evrensel Hizmet Kanunu'nun Türk Telekom'un özelleştirilmesiyle birlikte Haziran 2005'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bugüne kadar toplanan evrensel hizmet gelirinin yaklaşık 11 milyar TL olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Bu önemli kaynağın hem vatandaşlara hem de telekomünikasyon işletmecilerine bu süreçte önemli bir fayda sağlayacağını belirten Teberci, şunları kaydetti:

"Mart ayından bugüne yaşadığımız salgın nedeniyle hem ülkemiz hem de dünya çeşitli zorlu süreçleri tecrübe ediyor. Salgının ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlik ülkemizi zora sokarken bu zorluklarla mücadele eden, öğrencilerin eğitiminin aksamamasını ve ekonominin çarklarının dönmesini sağlayan en önemli sektörlerden birisi de telekomünikasyon sektörüdür.

Öğrencilerimizin eğitiminin, vatandaşlarımızın haberleşme imkanlarının ve ülkemizin fiber altyapısının pandemi süresince olumsuz etkilenmemesi için telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin katkıları ile oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu'nun kullanılması düşünülmelidir. Milyarlık Evrensel Hizmet Fonu, milyonlarca öğrenciye umut olabilir."

Teberci, fonun, uzaktan eğitim gören çocukların internete erişimlerinin sağlanması ve Türkiye'nin fiber altyapısının yaygınlaştırılması için kullanılabileceğini aktardı.

Teberci, "TELKODER üyesi işletmeciler, Evrensel Hizmet Fonu kullanılarak öğrencilere internet erişimi sağlamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

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