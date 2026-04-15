Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden halkı paniğe sevk eden paylaşımları mercek altına aldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, 2010 doğumlu olduğu belirlenen şahsın kimliği ve ikamet adresi kısa sürede tespit edildi.

Şafak operasyonuyla gözaltına alındı

Siber suçlarla mücadele ve asayiş ekiplerinin koordineli operasyonuyla, tehdit mesajlarını paylaşan çocuk zanlı ikamet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alındı. "Sivas'ta silah sesleri patlayacak" şeklindeki korkunç iddiaların sahibi olan 16 yaşındaki şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, ailesinin de konuyla ilgili bilgisine başvurulacağı öğrenildi.