Telegram’da profilinizi kimler görebilir? Telegram’a arkadaş davet nasıl edilir?

Telegram, güvenlik ve hıza odaklanan bulut tabanlı, mobil ve masaüstü mesajlaşma uygulamasıdır. Arkadaşlarımı Telegram’a nasıl davet ederim? Arkadaşlarınıza kullanıcı adınızla bir t.me bağlantısı verebilirsiniz. Böylece telefon numaranız olmasa bile sizi Telegram'da kolayca bulabilirler. Telegram’da çevrimiçi olduğumu kimler görür? Son görülme kurallarınız çevrimiçi durumunuz içinde geçerlidir. İnsanlar sizi yalnızca son durumunuzu onlarla paylaşıyorsanız çevrimiçi olarak görebilir.

Telegram’da profilinizi kimler görebilir?

Profil fotoğraflarına gidin ve 'kişilerim'i seçin. Sizden iletilen mesajdaki adınıza dokunarak hesabınızı kimler görebilir? 'İletilerimi iletirken hesabıma kimler bağlantı ekleyebilir' bölümünde 'yönlendirilen mesajlar'ı seçin'kişilerim'i seçin.

Botlar Telegram'ın içinde çalışan küçük programlar gibidir. Botlar, Telegram Bot API'sini kullanılarak üçüncü taraf geliştiriciler tarafından yapılır. Bir botun size mesaj göndermesini istemiyorsanız, bir insan kullanıcısını engellediğiniz gibi engellemekten çekinmeyin. Bazı Telegram istemcilerinin bot profilinde 'Botu Durdur' düğmesi vardır. Botlar, gruplar halinde bir araya geldiğiniz insan kullanıcılardan çok farklı değildir. Herkese açık adınızı, kullanıcı adınızı ve profil resimlerinizi görebilir ve onlara gönderdiğiniz iletileri görebilirler. İşte bu kadar. Son görülme durumunuza erişemezler ve telefon numaranızı göremezler. Telegram Web kullanmak için tıklayın