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Teknoloji Telegram’da engellendiğimi nasıl anlarım? Telegram'da engelleme nasıl olur?
Teknoloji

Telegram’da engellendiğimi nasıl anlarım? Telegram'da engelleme nasıl olur?

Telegram’da engellendiğini nasıl anlarsın? Telegram’da engelleme nasıl olur? Telegram’da engelleme nasıl yapılır? Telegram engelleme nasıl anlaşılır? soruları WhatsApp’ın tepki çeken gizlilik sözleşmesi dayatmasından sonra Telegram’a geçen kullanıcılar tarafından sorgulanmakta. İşte Telegram’da engellenen kişi öğrenme haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 12:45:00 - 2021-01-17 12:51:36
Telegram’da engellendiğimi nasıl anlarım? Telegram'da engelleme nasıl olur?

Telegram’da engelleme ve silme işini gerçekleştirmek için ilk yapılması gereken işlem Gizlilik bölümündeki kişileri eşitleme sekmesini devre dışı bırakmak olacaktır. Telegram’da kişi engellemek için engellenencek kişiye tıklayın. Açık sohbet penceresinin üst kısmanda kişinin profil fotoğrafını tıklayın. Burada yer alan üç noktayı tıklayın ve kullanıcıyı engelle seçeceğine dokunun. Böyle yaptığınız zaman kişi sizi görememiş ve size mesaj neyin göndermeye izin verilmemiş olunacak.

Son görülme zaman bilginizi biriyle paylaşmıyorsanız ve yukarıdakilerden herhangi birini yapmıyorsanız, sizi çevrimiçi olarak asla göremezler. Bunu başarmanın başka bir yolu da o kişiyi engellemektir. Bir botun size mesaj göndermesini istemiyorsanız, bir insan kullanıcısını engellediğiniz gibi engellemekten çekinmeyin. Bazı Telegram istemcilerinin bot profilinde 'Botu Durdur' düğmesi vardır. Bununla birlikte, çoğu bot geliştiricisi, botu susturmak için komutlar sunar, ipuçları için /help komutunu kontrol edin.

Telegram profilime bakanlar kimler? Telegram Profilime kim baktı?
Telegram profilime bakanlar kimler? Telegram Profilime kim baktı?

Teknoloji

Telegram profilime bakanlar kimler? Telegram Profilime kim baktı?

 

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