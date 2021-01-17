Telegram’da engellendiğimi nasıl anlarım? Telegram'da engelleme nasıl olur?

Telegram’da engelleme ve silme işini gerçekleştirmek için ilk yapılması gereken işlem Gizlilik bölümündeki kişileri eşitleme sekmesini devre dışı bırakmak olacaktır. Telegram’da kişi engellemek için engellenencek kişiye tıklayın. Açık sohbet penceresinin üst kısmanda kişinin profil fotoğrafını tıklayın. Burada yer alan üç noktayı tıklayın ve kullanıcıyı engelle seçeceğine dokunun. Böyle yaptığınız zaman kişi sizi görememiş ve size mesaj neyin göndermeye izin verilmemiş olunacak.

Son görülme zaman bilginizi biriyle paylaşmıyorsanız ve yukarıdakilerden herhangi birini yapmıyorsanız, sizi çevrimiçi olarak asla göremezler. Bunu başarmanın başka bir yolu da o kişiyi engellemektir. Bir botun size mesaj göndermesini istemiyorsanız, bir insan kullanıcısını engellediğiniz gibi engellemekten çekinmeyin. Bazı Telegram istemcilerinin bot profilinde 'Botu Durdur' düğmesi vardır. Bununla birlikte, çoğu bot geliştiricisi, botu susturmak için komutlar sunar, ipuçları için /help komutunu kontrol edin.