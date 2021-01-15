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Teknoloji Telegram’da beni numaramla kim bulabilir?
Teknoloji

Telegram’da beni numaramla kim bulabilir?

Telegram’da Telefon numaramı kim görebilir? Yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle kullanıcının tepkilerini üzerine çeken WhatsApp, son günlerde milyonlarca kullanıcısını kaybetti. WhatsApp uygulamasını kullanmaktan vazgaçinler soluğu Telegram’da aldı. Peki Telegram nasıl kullanılır? Telegram’a giriş telefonla mı yapılır? Telegram’da beni numaramla kim bulabilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 11:24:00 -
Telegram’da beni numaramla kim bulabilir?

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatmasıyla kullanıcıların gizli bilgilerine göz dikmesinde sonra milyonlarca kullanıcı WhatsApp’ın uygulamasının kapasına kilit vurmaya devam  ediyor. Son bir kaç gündür sosyal medya arasında adeta göçler yaşanıyor. WhatsApp’dan kaçanların durağı ise Telegram olmakta. Peki Telegram nasıl kullanılır? Telegram’da beni numaramla kim bulabilir? Kullanıcı olarak Telegram ayarlarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Bilinmeyen veya şüpheli bir oturuma rastlarsanız bu oturumları sonlandırın ve iki adımlı doğrulama şifrenizi değiştirin. Gizliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için Telegram'a kaydolurken gerçek cep telefonu hattınız yerine sanal bir numara kullanın. Bu tek kullanımlık bir sanal numara olmasın, aksi takdirde birileri yine de hesabınızı ele geçirebilir. Bilgilerinizin sizin açınızdan güvenli bir noktaya kadar özel olduğundan emin olun.

Telegram’da beni numaramla kim bulabilir?

"Ayarlar" altındaki "Gizlilik ve Güvenlik" seçenekleri altında bulunan ayarların detayları şöyle: Telefon numaranız. Telefon numarasını seçin. 'Telefon numaramı kim görebilir' kısmını 'hiç kimse', 'beni numaramla kim bulabilir' kısmını 'kişilerim' olarak değiştirin. Aktivitenizi kimler görebilir? 'Son görülme ve çevrim içi' seçeneğine dokunun, 'kimse' olarak değiştirin. Hepsi bu kadar.

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