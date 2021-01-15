  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Telegram’da beni kimler görebilir?
Teknoloji

Telegram’da beni kimler görebilir?

Telegram’da Telefon numaramı kim görebilir? Yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle kullanıcının tepkilerini üzerine çeken WhatsApp, son günlerde milyonlarca kullanıcısını kaybetti. WhatsApp uygulamasını kullanmaktan vazgaçinler soluğu Telegram’da aldı. Peki Telegram’da beni numaramla kim bulabilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 16:58:00 - 2021-01-15 17:01:44
Telegram’da beni kimler görebilir?

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatmasıyla kullanıcıların gizli bilgilerine göz dikmesinde sonra milyonlarca kullanıcı WhatsApp’ın uygulamasının kapasına kilit vurmaya devam  ediyor. Son bir kaç gündür sosyal medya arasında adeta göçler yaşanıyor. WhatsApp’dan kaçanların durağı ise Telegram olmakta. Peki Telegram nasıl kullanılır? Telegram’da beni numaramla kim bulabilir? Kullanıcı olarak Telegram ayarlarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle kullanıcının tepkilerini üzerine çeken WhatsApp’dan kaçışlar tüm hızıyla sürüyor. WhatsApp, kullanıcıların mahrem bilgilerini ifşa etmek için müsade verdiği süre 8 Şubat’ta doluyor. 8 Şubat’ta WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini onaylamayan kulanıcılar WhatsApp hizmeti alamayacak. Durum böyle olunca da WhatsApp’dan kaçışlar da tüm hızıyla sürüyor. WhatsApp’dan ayrılanların yeni durağı Telegram.

Telegram nedir, nasıl kullanılır?

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Bilinmeyen veya şüpheli bir oturuma rastlarsanız bu oturumları sonlandırın ve iki adımlı doğrulama şifrenizi değiştirin. Gizliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için Telegram'a kaydolurken gerçek cep telefonu hattınız yerine sanal bir numara kullanın. Bu tek kullanımlık bir sanal numara olmasın, aksi takdirde birileri yine de hesabınızı ele geçirebilir. Bilgilerinizin sizin açınızdan güvenli bir noktaya kadar özel olduğundan emin olun.

Telegram’da beni numaramla kim bulabilir?

"Ayarlar" altındaki "Gizlilik ve Güvenlik" seçenekleri altında bulunan ayarların detayları şöyle: Telefon numaranız. Telefon numarasını seçin. 'Telefon numaramı kim görebilir' kısmını 'hiç kimse', 'beni numaramla kim bulabilir' kısmını 'kişilerim' olarak değiştirin. Aktivitenizi kimler görebilir? 'Son görülme ve çevrim içi' seçeneğine dokunun, 'kimse' olarak değiştirin. Hepsi bu kadar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korona kabusu bitmek bilmiyor! İnanılmaz haber az önce geldi... Her şey sil baştan yaşanabilir
Korona Virüs

Korona kabusu bitmek bilmiyor! İnanılmaz haber az önce geldi... Her şey sil baştan yaşanabilir

ABD’deki Ohio Üniversitesi'nden bilim insanlarının iki yeni koronavirüs türü keşfettiği duyuruldu. Bunlardan birinin ‘İngiliz’ varyantıyla b..
AB ülkesinden flaş Karabağ çıkışı: Biz de rol almak istiyoruz
Dünya

AB ülkesinden flaş Karabağ çıkışı: Biz de rol almak istiyoruz

Macaristan, Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan yerleşimlerinin yeniden inşasında rol almak istediğini açıkladı.
AK Parti'den Saadet Partisi ile ittifak açıklaması
Siyaset

AK Parti'den Saadet Partisi ile ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay