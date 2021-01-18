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Teknoloji Telegram’a bilgisayardan nasıl girilir? Telegram web nasıl kullanılır?
Teknoloji

Telegram’a bilgisayardan nasıl girilir? Telegram web nasıl kullanılır?

Bilgisayardan Telegram’a nasıl girilir WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatmasından sonra kullanıcılar alternatif arayışına girdi. WhatsApp’dan kaçanların yeni adresi Telegram olmakta. Telegram telefondan olduğu gibi bilgisayar üzerinden de kullanılmakta. Peki Telegram web nasıl kullanılır? Telegram’a bilgisayardan nasıl girilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 13:15:00 - 2021-01-18 13:16:28
Telegram’a bilgisayardan nasıl girilir? Telegram web nasıl kullanılır?

Telegram’ı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve hatta bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. iOS (6 ve üstü), Android (4.1 ve üstü) ve Windows Phone için uygulamalarımız var. Telegram’ın web sürümünü de kullanabilir veya Windows, macOS ve Linux için masaüstü uygulamalarımızdan birini yükleyebilirsiniz. Telegram bilgisayarda kullanmak için iki seçeneğiniz olduğu gibi Telegram Web dışında uygulamayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerine yönelik 3 farklı versiyonu bulunan uygulamayı ilk olarak resmi internet sitesinden bilgisayarınıza indirmeniz ve ardından kurarak kullanıma hazır hale getirmeniz gerekir.

Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra oturum açılabilmesi adına kullanıcılardan telefon bilgisini girmesi istenecektir. Telefon bilgisi girildikten sonra ise SMS ile gelecek onay kodunu uygulamadaki ilgili alana girilmesi ile birlikte hesabınız bilgisayarınızda kurulmuş olan uygulamada açılacaktır. Yapacağınız bu işlemler sonrasında herhangi bir fark olmaksızın uygulama üzerinde Telegram kullanmaya başlayabilirsiniz.

Telegram Web nasıl kullanılır?

Adım 1: Öncelikle dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızdaki web tarayıcınızdan (Chrome, Safari, Firefox vb.) Telegram web sitesine giriş yapın.

Adım 2: Telegram oturum açma sayfası ekranı üzerinden ülkenizi seçin ve telefon numaranızı yazın. Daha sonra, "İleri" düğmesine tıklayın veya klavyenizdeki enter tuşuna basın.

Adım 3: Girdiğiniz telefon numarasının doğru olup olmadığını soran bir onay penceresi ardından size gönderilen kodu girin. Kodu girdikten sonra "İleri" butonuna basın. Bu işlemlerin ardından Telegram Web üzerinden hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Telegram web girişi için tıklayın

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