Telegram profilime bakanlar kimler? Telegram Profilime kim baktı?
Telegram profilime bakanlar kimler? Telegram kullanıyorum uzun süredir ama profilime kim baktı merak ediyorum. Telegram profilime bakanları görebilir miyim? Bilenler var mı? sorusu WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatmasından sonra Telegram’da geçen kullanıcılar tarafından merak edilmekte. İşte Telegram Profilime kim baktı? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi dayatması sonrası alternatif uygulamaların başında Telegram gelmekte. Telegram kullanıcıları da profiline kimin baktığını merak ediyor. Arkadaşlarınıza kullanıcı adınızla bir t.me bağlantısı verebilirsiniz. Böylece telefon numaranız olmasa bile sizi Telegram'da kolayca bulabilirler. Facebook, Twitter, instagram da olduğu gibi Telegram’da da profilinize kim baktığı pek bilinmekte. Sosyal medya profilizine baktığını söyleyen uygulamalar var olduğu söylenmekte ve bu uygulamaları indirmeniz durumunda profilinize kimlerin göz attığını öğrenebilirsiniz gibi açıklamalar yapılmakta. Bu uygulamalara pek güvenmeyin. Telegram’da şuan için profilinize kimin baktığı görülmekte. Lakin Telegram bir güncelleme getirirse o zaman başka.
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