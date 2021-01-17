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Teknoloji Telegram mesajlarımı silebilir miyim? Telegram mesajları nasıl silinir?
Teknoloji

Telegram mesajlarımı silebilir miyim? Telegram mesajları nasıl silinir?

WhatsApp kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesinin onaylanma süresini 8 Şubat’tan 15 Mart’a kadar erteledi. WhatsApp’ın geri adım attığı gibi görünse de aslında bu taktiğin kullanıcıların başka uygulamalara kaçmasının önüne geçme olduğu söyleniyor. WhatsApp bundan sonra ne yaparsan yapsın verilerinin çalınacağı endişesine kapılan milyonlarca kullanıcıyı tutamayacak. Zira daha şimdiden kullanıcılar alternatif arayışına başladı bile. WhatsApp’a alternatif arasında Telegram gelmete. Peki Telegram’da mesajları nasıl silinir, Telegram mesajları nasıl silinir?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 09:02:00 -
Telegram mesajlarımı silebilir miyim? Telegram mesajları nasıl silinir?

WhatsApp tartışma yaratan yeni gizlilik sözleşmesinin uygulanma tarihini erteledi. WhatsApp'tan yapılan açıklamada "Son güncellememize daha fazla zaman veriyoruz" denilerek 8 Şubat'ta hiçbir kullanıcının hesabının askıya alınmayacağı veya silinmeyeceği belirtilsede milyonlarca kullanıcı WhatsApp’dan kaçmaya başladı. WhatsApp’dan kaçanların yeni adresi Telegram olmakta. Peki Telegram mesajlarımı silebilir miyim?

Telegram mesaj silme nasıl yapılır?

Telegram mesajlarımı silebilir miyim? Evet. Telegram mesajlarınızı silebilirsini. Daha önce, mesajlarınızı gönderdikten sonraki 48 saat içinde geri alabilirdiniz. Telegram 5.5'ten itibaren, bire bir sohbetlerde gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları istediğiniz zaman silebilirsiniz (Gruplarda, bu yalnızca kendi mesajlarınızdır). Ayrıca sohbet geçmişinin tamamını her iki taraftan da temizleyebilirsiniz. Telegram'da silinen mesajlar sohbette bir iz bırakmaz.

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