Telegram mesajlarımı silebilir miyim? Telegram mesajları nasıl silinir?

WhatsApp tartışma yaratan yeni gizlilik sözleşmesinin uygulanma tarihini erteledi. WhatsApp'tan yapılan açıklamada "Son güncellememize daha fazla zaman veriyoruz" denilerek 8 Şubat'ta hiçbir kullanıcının hesabının askıya alınmayacağı veya silinmeyeceği belirtilsede milyonlarca kullanıcı WhatsApp’dan kaçmaya başladı. WhatsApp’dan kaçanların yeni adresi Telegram olmakta. Peki Telegram mesajlarımı silebilir miyim?

Telegram mesaj silme nasıl yapılır?

Telegram mesajlarımı silebilir miyim? Evet. Telegram mesajlarınızı silebilirsini. Daha önce, mesajlarınızı gönderdikten sonraki 48 saat içinde geri alabilirdiniz. Telegram 5.5'ten itibaren, bire bir sohbetlerde gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları istediğiniz zaman silebilirsiniz (Gruplarda, bu yalnızca kendi mesajlarınızdır). Ayrıca sohbet geçmişinin tamamını her iki taraftan da temizleyebilirsiniz. Telegram'da silinen mesajlar sohbette bir iz bırakmaz.

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