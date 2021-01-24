Telegram hesabı silme nasıl yapılır? Telegram hesabı tamamen silme

WhatsApp'ın gizlilik ilkelerini değiştireceğini duyurmasının ardından çok fazla kullanıcı WhatsApp'ı silip Telegram indirdi. Telegram kullananlar bir zaman sonra Telegram hesabını silmek isterse hangi yolları izleyeceğini merak ediyor. Telegram hesabı silindiğinde hesabın kayıtlı olduğu gruplar silinir ve buradaki mesajlar da hesapla birlikte yok olur. Kullanıcının hesabına ilişkin herhangi bir veri ya da Telegram grupları kalmaz. Telegram hesap silme işlemi kısa sürede tamamlanır.

Telegram hesabı nasıl silinir?

Telegram hesabımı nasıl silerim? Bu süre, en az 1 ay olmak üzere 12 aya kadar ayarlanabiliyor. Bu ayara ulaşmak için uygulamada “Ayarlar” bölümüne girin. “Ayarlar” kısmından “Gizlilik ve Güvenlik” bölümü seçilir. Bu bölümde “Hesabımı Bu Kadar Uzaksam Sil” şeklinde bir bölüm yer almaktadır. Buradan istenilen silinme süresi seçebilirsiniz.

Telegram özellikleri neler?

Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez. Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir. Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir. Telegram’da görüntülü ve sesli mesaj seçeceği vardır. Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir. Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir. Son görülme özelliği kapatılabilir. Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir. Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.