  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Telegram grupları nasıl kurulur? Telegram grubu herkese açık hale nasıl getirilir?
Teknoloji

Telegram grupları nasıl kurulur? Telegram grubu herkese açık hale nasıl getirilir?

Telegram grupları var mı? Telegram grupları nedir? Telegram grubu herkese açık hale nasıl getirilir? Soruları Telegram’a geçen kullanıcılar tarafından merak edilmekte. Telegram grupları, arkadaşlarınızla ve ailenizle bir şeyler paylaşmak veya küçük ekiplerde işbirliği yapmak için kullanılabilmekte. Mesela YKS sınavına hazırlanıyorsunuz bunun için arkadaşlar arasında Telegram YKS grubu kurabilirsiniz. Peki Telegram grupları nasıl kurulur? Telegram’da gruba üye nasıl ekleyebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 10:45:00 - 2021-01-17 10:46:23
Telegram grupları nasıl kurulur? Telegram grubu herkese açık hale nasıl getirilir?

Telegram gruplarının her biri 200.000'e kadar üyeye sahip olabilir ve son derece güçlü iletişim araçlarıdır. Telegram grupları en popüler olanları şunlardır: Kritpo para, sohbet, haber, edep hep, dizi ve film.

Telegram grubu herkese açık hale nasıl getirilir?

Telegram grupları, arkadaşlarınızla ve ailenizle bir şeyler paylaşmak veya küçük ekiplerde işbirliği yapmak için idealdir. Ancak gruplar da çok büyüyebilir ve 200.000 üyeye kadar olan toplulukları destekleyebilir. Herhangi bir grubu herkese açık hale getirebilir, yeni üyelerin önceki mesalara erişip erişemeyeceğini denetlemek için kalıcı geçmişe geçiş yapabilir ve ayrıntılı ayrıcalıklara sahip yöneticiler atayabilirsiniz. Ayrıca, yeni katılanlar da dahil olmak üzere tüm üyelerin görebilmesi için önemli mesajları ekranın üst kısmına sabitleyebilirsiniz. Grubunuz için kısa bir bağlantı alın ve t.me/publictestgroup gibi herkese açık hale getirin. Bu şekilde, herkes grubun tüm sohbet geçmişini görüntüleyebilir ve mesaj göndermek için katılabilir.

Telegram grubu nasıl oluşturulur?

iOS: Yeni bir mesaj başlatın (Sohbetler'deki sağ üst köşedeki simgeye dokunun) > ‘Yeni Grup

Android: Sohbetler listesindeki dairesel kalem simgesine dokunun > ‘Yeni Grup

Telegram Desktop: Sol üst köşedeki menü düğmesine tıklayın > ‘Yeni Grup

Telegram grubuma yönetici yapabilirim?

Grubunuzu yönetmenize yardımcı olacak yöneticiler ekleyebilir ve ayrıcalıklarını ayrıntılı bir şekilde tanımlayabilirsiniz. iOS: Grup bilgisine gidin (grubun sohbet ekranında sağ üst köşedeki fotoğrafa dokunun) — Düzenle — Yöneticiler.

Android: Grup bilgisine gidin (başlıktaki isme dokunun) — kalem simgesi (sağ üst köşede) — Yöneticiler.

Telegram Desktop: Gruptayken, sağ üst köşedeki “” düğmesine tıklayın > Grubu yönet > Yöneticiler.

Telegram uçtan uca şifreleme yapıyor mu?
Telegram uçtan uca şifreleme yapıyor mu?

Teknoloji

Telegram uçtan uca şifreleme yapıyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!
Gündem

Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!

Türkiye'nin de satın aldığı Kovid-19 aşısını üreten Çin menşeili Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den erişim sağlanamıyor. VPN kullananla..
Meral Akşener canlı yayında açıkladı: Başıma silah dayasalar katılmam
Gündem

Meral Akşener canlı yayında açıkladı: Başıma silah dayasalar katılmam

Terör sevici HDP'nin de yer aldığı Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında ..
Sosyal medya reklam yasağı ne zaman başlıyor?
Teknoloji

Sosyal medya reklam yasağı ne zaman başlıyor?

Reklam yasağı başladı mı? sorusu merak ediliyor. Sosyal medya düzenlemesi kapsamında, medya şirketlerine tanınan sürenin dolmasıyla reklam y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay