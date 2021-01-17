Telegram grupları nasıl kurulur? Telegram grubu herkese açık hale nasıl getirilir?

Telegram gruplarının her biri 200.000'e kadar üyeye sahip olabilir ve son derece güçlü iletişim araçlarıdır. Telegram grupları en popüler olanları şunlardır: Kritpo para, sohbet, haber, edep hep, dizi ve film.

Telegram grubu herkese açık hale nasıl getirilir?

Telegram grupları, arkadaşlarınızla ve ailenizle bir şeyler paylaşmak veya küçük ekiplerde işbirliği yapmak için idealdir. Ancak gruplar da çok büyüyebilir ve 200.000 üyeye kadar olan toplulukları destekleyebilir. Herhangi bir grubu herkese açık hale getirebilir, yeni üyelerin önceki mesalara erişip erişemeyeceğini denetlemek için kalıcı geçmişe geçiş yapabilir ve ayrıntılı ayrıcalıklara sahip yöneticiler atayabilirsiniz. Ayrıca, yeni katılanlar da dahil olmak üzere tüm üyelerin görebilmesi için önemli mesajları ekranın üst kısmına sabitleyebilirsiniz. Grubunuz için kısa bir bağlantı alın ve t.me/publictestgroup gibi herkese açık hale getirin. Bu şekilde, herkes grubun tüm sohbet geçmişini görüntüleyebilir ve mesaj göndermek için katılabilir.

Telegram grubu nasıl oluşturulur?

iOS: Yeni bir mesaj başlatın (Sohbetler'deki sağ üst köşedeki simgeye dokunun) > ‘Yeni Grup’

Android: Sohbetler listesindeki dairesel kalem simgesine dokunun > ‘Yeni Grup’

Telegram Desktop: Sol üst köşedeki menü düğmesine tıklayın > ‘Yeni Grup’

Telegram grubuma yönetici yapabilirim?

Grubunuzu yönetmenize yardımcı olacak yöneticiler ekleyebilir ve ayrıcalıklarını ayrıntılı bir şekilde tanımlayabilirsiniz. iOS: Grup bilgisine gidin (grubun sohbet ekranında sağ üst köşedeki fotoğrafa dokunun) — Düzenle — Yöneticiler.

Android: Grup bilgisine gidin (başlıktaki isme dokunun) — kalem simgesi (sağ üst köşede) — Yöneticiler.

Telegram Desktop: Gruptayken, sağ üst köşedeki “…” düğmesine tıklayın > Grubu yönet > Yöneticiler.