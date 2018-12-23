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Telefonunuz şarjdayken bunları yapmayın!

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çerezci, son günlerde patlayan cep telefonu bataryaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

23 Aralık 2018 Pazar 23:26
Telefonunuz şarjdayken bunları yapmayın!

TELEFONUNUZU SICAK ORTAMLARDA BULUNDURMAYIN!

Batarya patlamalarının alınacak bazı önlemlerle mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Çerezci, “Batarya patlamalarının önüne geçebilmek için cep telefonları sıcak ortamlarda bırakılmamalıdır. Telefonun hızlı şarj edebilmesi durumunda dahi yüksek enerji verilmemelidir. Çünkü yüksek enerji bataryanın içerisindeki kimyasal sıvıya zarar vererek patlama gibi beklenmedik olaylara yol açabilmektedir. Telefon bataryalarının patlamasında çok değişik faktörler bulunmaktadır. Kullanılan ürünün testten geçmiş olması, CE belgesi alan ürün olmasına dikkat edilmelidir” uyarısında bulundu.

ORİJİNAL PARÇA VE MALZEMELER TERCİH EDİLMELİDİR

Cep telefonlarında yan sanayi ürünlerinin kullanılmaması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Osman Çerezci, “Arıza yapan cep telefonunu tamir edecek kişi dikkatli seçilmelidir. Batarya tamir edilirken batarya zarar göreceği ortamlarda kalabilir. Farkına varmadan başka batarya ile değişebilir. Takılan parçaların orijinal olmaması nedeniyle cep telefonu ile uyum sağlayamayabilir ve bu durum patlamalara neden olabilir” diye konuştu.

BATARYANIN GÖRÜNÜMÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK PATLAMANIN HABERCİSİ OLABİLİR!

Tüketici olarak teknolojinin doğru kullanımı ile ilgili bilinçli olmanın da önemine işaret eden Prof. Dr. Osman Çerezci, “Bataryaların fiziksel görünümündeki değişiklikler, patlamanın habercisi olabilir. Eskiyen ve yıpranan bataryalara dikkat edilmelidir. Bataryada aşırı şekilde ısınma fark edilmesi halinde cep telefonunu kapatılıp bir müddet bırakılmalıdır. Sonrasında bataryanın fiziksel görünüşü mutlaka kontrol edilmelidir” uyarısında bulundu.

ŞARJDA OLAN TELEFONU KULLANMAYIN

Prof. Dr. Osman Çerezci, Üsküdar Üniversitesi olarak cep telefonlarının elektromanyetik radyasyon etkisi, kullanımı ve günlük hayatta nasıl kullanılması gerektiğine dair okullara giderek bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade ederek “Şarjda olan telefonu kullanmak bataryanın bozulma sürecinde etkendir. Şarj cihazlarının da orijinal olmasına dikkat etmek gereklidir. Bu uyumsuzluk, bataryayı zayıflatan etkenler arasında yer almaktadır” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 23:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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