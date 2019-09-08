Telefonunu bulmaya çalışırken kaza yaptı İzmir'de alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, seyir halindeyken koltuğun altına düşürdüğü cep telefonunu ararken takla attı.

İzmir'de, seyir halindeyken elinden düşen cep telefonunu bulmaya çalışan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Gaziemir ilçesinden Karabağlar yönüne giden Ali Özkan (36) idaresindeki 35 DGV 29 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Özkan, kazadan yara almadan kurtuldu. Telefonu ararken kontrolü kaybetti Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Alkollü olduğu belirtilen Ali Özkan'ın polise verdiği ilk ifadede, seyir halindeyken elindeki cep telefonunu koltuğun altına düşürdüğünü, telefonu ararken de kontrolünü kaybettiği araçla kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

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