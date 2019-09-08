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Telefonunu bulmaya çalışırken kaza yaptı

İzmir'de alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, seyir halindeyken koltuğun altına düşürdüğü cep telefonunu ararken takla attı.

08 Eylül 2019 Pazar 08:28
Telefonunu bulmaya çalışırken kaza yaptı

İzmir'de, seyir halindeyken elinden düşen cep telefonunu bulmaya çalışan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı.

Gaziemir ilçesinden Karabağlar yönüne giden Ali Özkan (36) idaresindeki 35 DGV 29 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı.

Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Özkan, kazadan yara almadan kurtuldu.

Telefonu ararken kontrolü kaybetti

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Alkollü olduğu belirtilen Ali Özkan'ın polise verdiği ilk ifadede, seyir halindeyken elindeki cep telefonunu koltuğun altına düşürdüğünü, telefonu ararken de kontrolünü kaybettiği araçla kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 08:28
  1. İzmir
  2. cep telefonu
  3. Gaziemir ilçesi
  4. Ali Özkan
  5. Yeşillik Caddesi

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