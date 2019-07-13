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Telefonların her gün temizlenmesi neden önemli?

Hem kendi hem de ailenizin sağlığı için cep telefonlarınızı her gün temizlemelisiniz. İşte, cep telefonlarını hijyenik hale getirmenin adımları…

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:57
Telefonların her gün temizlenmesi neden önemli?

Akıllı telefonlar yaşamlarımıza çok hızlı bir giriş yaptı. Sokakta, bankada, okulda, iş yerinde, evde yani kısacası her yerde telefonlar bizlere eşlik eder halde. Toplu taşıma araçlarında seyahat ederken de evde yatağımızda uzanırken de telefonla meşgul olacak bir şeyler buluyoruz. Ancak gün içinde defalarca ellerimizi yıkasak da aynı özeni telefonlarımız için göstermiyoruz. Hal böyle olunca da telefonlar elimizde mikrop yuvalarına dönüşüyor. Üzerinde bolca mikrop taşıyan telefonlar sayesinde hastalıklara davetiye çıkarmış oluyoruz.

Hijyen hususuna dikkat edilmediğinde bizi neler bekliyor?

Dinimizin bizlere temizlik konusunda dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir. Hem dinen hem de sağlık için hijyen kurallarına özen göstermemiz çok kıymetli. Kişisel temizliğimiz kadar evimizin, kullandığımız eşyaların hijyenine de dikkat etmeliyiz. Yalnızca kendi hijyenimize dikkat eder diğerlerine önem vermeksek hastalıklardan kaçınmış olmalıyız. Bu doğrultuda sürekli olarak elimizde bulunan telefonları, tabletleri ve bilgisayar klavyelerini özenle temizlemeliyiz.

Cep telefonu hijyeni sağlanırken hangi hususlara dikkat edilmeli?

Öncelikle telefonu kapatın.

Telefonun kılıfını çıkarın.

Bir makyaj temizleme pamuğunun üzerine birkaç damla kolonya damlatın.

Pamukla güzelce telefonunuzun dört bir yanını silin.

Aman dikkat! Kolonyayı şarj ya da kulaklık girişlerine sürmeyin.

Bu işlem esnasında birden fazla pamuk kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü telefonunuzda toz ve kir ilk pamuğu koyu bir renge çevirecektir.

Kamera ve lens kısımlarını kulak pamuğu ve kolonya yardımıyla silmelisiniz. Bu aşamada kolonyayı bolca kullanmamanız önemli.

Mikrofiber bir bez ile kolonyanın ardından telefonunuzu kurulamayı ihmal etmeyin.

Telefonun ardından pamuk ve kolonya ikilisiyle telefonun kılıfını, şarj cihazını ve kulaklık kablosunu silebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:57
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