Telefonla taciz ettiği kadının yakınları öldüresiye dövdü!

Olay dün gece, Erenler Sakarya Baba Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen İ.E., bir grup tarafından durdurularak tekme tokat dövüldü. Yere yatırılarak dakikalarca yumruklanan İ.E., kanlar içinde kaldı. Sesler üzerine dışarıya çıkan çevredekiler, İ.E.'yi yerde yüzüstü kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen bekçiler tarafından 112 Acil ambulansına konulan genç Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.'yi döven kişileri yakalayarak emniyete götürdü. Saldırganlar polis merkezinde İ.E.'yi yakınları olan bir kadını arayıp taciz ettiği için dövdüklerini öne sürdü. Taciz edildiği iddia edilen kadın ve kavgaya karışan yakınları İ.E.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.