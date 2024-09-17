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Ekonomi Telefonda uzun sohbetler tarih oluyor! Operatör tarifelerine yüzde 400 zam
Ekonomi

Telefonda uzun sohbetler tarih oluyor! Operatör tarifelerine yüzde 400 zam

Yeniakit Publisher
2024-09-17 12:34:00 -
Telefonda uzun sohbetler tarih oluyor! Operatör tarifelerine yüzde 400 zam

İletişimin en önemli araçlarından biri olan telefon görüşmelerine adeta gölge düştü. Cep telefonu operatörlerinin yüzde 400 zam yapıldığına dair haberler vatandaşı öfkelendirdi.

Telefon ve internet faturalarına gelen peş peşe zamlar vatandaşları isyan ettirdi. Çoğu kişi sosyal medyada kendilerine teklif edilen faturaları paylaşarak fahiş zamlara tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Birgün'de yer alan habere göre, bir kişi 235 TL olan faturasının, neredeyse 4 kat artarak ve 814 TL olduğunu paylaştı. Bir başka vatandaş ise haziran ayında 265 TL ödediği faturanın ağustos ayında 1200 TL geldiğini söyledi. GSM operatörlerinin sözleşmesi biten herkese fahiş teklifler verdiğini vurgulayan kişiler, "Her sene git gel yapıyoruz bunlar yüzünden. Yeni müşteriye 200 liraya verdiğini mevcut müşteriye 600 liraya veriyor. Hırsızlık yapıyorlar resmen" dedi.

KAMPANYALAR YANILTICI

"Size özel kampanya" adı altında aldatıcı verilerin kendileriyle paylaşıldığını da belirten vatandaşlar, “Örneğin size özel 190 TL yazıyor ancak girdiğimizde bunun sadece ilk 3 ay böyle olduğunu ardından kalan aylar için ise yüksek tutarlar istendiğini görüyoruz. Kampanyalar aldatıcı, buna bir el atılması lazım” şeklinde tepkisini dile getirdi.

BTK FİYAT AÇIKLAMIŞTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere mobil haberleşme hizmetleri ücret tarifesini açıklamıştı ve azami ücret tarifesine yıllık yüzde 65 zam geleceği belirtilmişti. Yeni ücret tarifesine göre yurt içi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa yurt dışı arama ücretinin dakikası 31 lira 35 kuruşa yükselmişti.

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Yorumlar

Emekli

Hükümetimiz bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor mu acaba ? Hani enflasyona ezdirmeyecekti.
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