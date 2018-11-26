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Telefon ve oyun içinalışveriş yaptık

MediaMarkt'ın "Şahane Cuma" indirim uygulamasında en çok ilgiyi akıllı telefonlar ve oyun konsolları gördü.

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:37
Telefon ve oyun içinalışveriş yaptık

Şahane Cuma” kapsamında gerçekleştirdiği indirimlerle tüketicilerin ilgi gösterdiği MediaMarkt; hem mağazalarında hem de internet sitesinde kampanya tarihinde elde ettiği en büyük ciroya ulaştı. MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Perşembe gecesi 19:00 itibariyle mediamarkt.com.tr ve aynı akşam gece etkinliğimizle Levent merkez mağazamızda başlattığımız kampanyamız ile geçen senenin aynı dönemine göre iki kattan daha fazla satış gerçekleştirdik” dedi. Tüketicilere teşekkür eden Gökyıldırım, en çok ilgi çeken ürünlerin, akıllı telefonlar ve oyun konsolları olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 09:37
  1. Şahane Cuma
  2. MediaMarkt
  3. MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım
  4. akıllı telefon
  5. oyun konsolları

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  • AkınAkın1 sa önce
    Bir hadis: (Sizler karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz. İnsanın giremeyeceği küçük bir keler deliğine girecek olsalar, siz de onları takip edeceksiniz.) Batılıların Kara Cuma diye uydurdukları bir şeyi, Şahane Cuma diye yumuşatıp uygulamayalım. Başka gün mü kalmadı? Kara Cuma günü değil de başka bir normal cumartesi-pazar günlerinde alışverişimizi yapalım. Bir hadis daha: (Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o, onlardandır.)
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