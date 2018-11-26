Telefon ve oyun içinalışveriş yaptık

“Şahane Cuma” kapsamında gerçekleştirdiği indirimlerle tüketicilerin ilgi gösterdiği MediaMarkt; hem mağazalarında hem de internet sitesinde kampanya tarihinde elde ettiği en büyük ciroya ulaştı. MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Perşembe gecesi 19:00 itibariyle mediamarkt.com.tr ve aynı akşam gece etkinliğimizle Levent merkez mağazamızda başlattığımız kampanyamız ile geçen senenin aynı dönemine göre iki kattan daha fazla satış gerçekleştirdik” dedi. Tüketicilere teşekkür eden Gökyıldırım, en çok ilgi çeken ürünlerin, akıllı telefonlar ve oyun konsolları olduğunu söyledi.