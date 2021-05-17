Telefon numarası taşıma sayısı 153.4 milyona yaklaştı

Taşınan numara toplamı 153 milyon 354 bin 381 olarak kayıtlara geçti. 2020’nin dördüncü çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.9 azaldı. Geçen yılın son çeyreğinde Turkcell yaklaşık 38 bin abone ve TT Mobil yaklaşık 6 bin abone kazandı. Vodafone ise yaklaşık 44 bin abone kaybetti. Türkiye’de 10 Eylül 2009’da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi.