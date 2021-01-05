Telefon meşgul iken arayanı nasıl görebiliriz? Çağrı bekletme ayarı nasıl yapılır?

Telefonla konuşurken başka bir arayan kişiyi ekranda görebilmeniz için telefonlarda özel bir ayar bulunmaktadır. Bu ayara kapalı ise eğer kartı tarafa sizin meşgul olduğunuz meşgul tonu ile bildirilecektir. Fakat bu ayar (çağrı bekletme) açık ise karşı tarafa aradığınız kişi şu anda başkasıyla görüşüyor uyarısı verilecektir. Tabi bu sırada telefonunuzun ekranında karşı tarafın numarası görünecektir.

Telefon meşgulken arayanı görme özelliğinin yani çağrı bekletme ayarlarını açmanın yöntemi ise oldukça basittir. Telefon üzerinden *43# tuşlarına bastıktan sonra arama tuşuna basmanız yeterlidir.

Çağrı bekletme aktif etme: *43# ve arama tuşuna basılması

Çağrı bekletme iptal etme: #43# ve arama tuşuna basılması