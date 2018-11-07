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Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı! FETÖ'yle korkutmuş

Isparta'ta telefonla aradığı yaşlı kadını FETÖ yalanıyla dolandırmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:32
Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı! FETÖ'yle korkutmuş

Isparta'da telefonla aradığı M.T.'yi  (63) adının FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğine karıştığı iddiasıyla para ve altınlarını almaya çalıştığı iddia edilen M.A., polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kent merkezinde yalnız oturan M.T. adlı kadını telefonla arayan bir kişi, adının FETÖ/PDY terör örgütüne karıştığını, kendisini kurtarmak için evdeki para ve altınları gelecek kişiye vermesini söyledi. Kadın evindeki altın ve bilezikleri şüpheli M.A.'ya vermek üzere hazırlarken, durumdan haberdar olan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Takibe alınan M.A., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen M.A.'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları özellikle telefonla kendilerinden para isteyen kişilere itibar etmemeleri konusunda uyardı, böyle bir durumda derhal polise bilgi vermelerini istedi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:32
  1. Isparta
  2. Telefon dolandırıcısı
  3. FETÖ yalanı
  4. Suçüstü yakalandı

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