0553 313 94 23

Telefon dolandırıcısı, Iraklı vatandaşı 13 bin 370 lira dolandırdı

Samsun’da kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu bir kişiyi kendini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak verdiği hesaba 13 bin 270 lira para yatırıp telefon numaralarına da 100 liralık kontör yükletip dolandırdı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:21
Telefon dolandırıcısı, Iraklı vatandaşı 13 bin 370 lira dolandırdı

Samsun’da kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu bir kişiyi kendini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak verdiği hesaba 13 bin 270 lira para yatırıp telefon numaralarına da 100 liralık kontör yükletip dolandırdı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı Irak uyruklu Türkmen Ali İbrahim Younus Al M.’yi (22) kendini polis olarak tanıtıp kimliğiyle telefon hattı alınmış olduğunu ve bu hatla da başkaları aranıp tehdit edildiğini söyleyip korkutup kandırdı. Dolandırıcı, Iraklı gençten evde bulunan para ve altınları alıp göç idaresine gitmesini istedi. Evdeki paraları alan Ali İbrahim Younus Al M. ile telefonla konuşmayı sürdüren dolandırıcı bu kez paraları bankaya yatırmasını isteyip verdiği hesap numarasına 13 bin 270 lira para yatırttı. Dolandırıcı, daha sonra da 100 liralık kontör yükletti. Dolandırıldığını anlayan Iraklı genç polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
    1. Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı..
    2. Bebeğini boğup bahçeye gömdü
    3. Yargıtay üyeleri Anıtkabir'de
    4. Menteşe’de yaz kursları sona erdi
    5. İlk elektrikli uçan taksi test edildi
    6. Göztepe, Mossoro'yu transfer etti
    7. Pakistan tüm dünyaya duyurdu! ‘Artık..
    8. Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda..
    9. Sakarya’da yaşayan ve 250 kilo olan..
    10. Anakentspor su kayağında Türkiye..
    11. Eski bakandan yeni parti açıklaması:..
    12. ATO Başkanı Baran, büyüme rakamlarını..
    13. Eğlendiler, öğrendiler, sergilediler
    14. Balıkesir’de polis alkol satış..
    15. Ailesinin yalnız bıraktığı 3 çocuk..
    16. 3. Ordu Komutanı Öngay’dan Başkan..
    17. Karabük'te belirlenen adrese DAEŞ..
    18. Atakan Ekiz Kömürspor’da
    19. Kaymakamlık konutu satışa çıktı
    20. Telefon dolandırıcısı, Iraklı..
    21. Uzmanlardan “hemoroid” uyarısı
    22. Nevşehir Belediyespor’un Ziraat..
    23. Uzmanlardan “vitamin” uyarısı
    24. Rusya’nın Kahire Büyükelçisi hayatını..
    25. Psikologlardan “mevsimsel depresyon”..
    26. Uykusuzluk için bitkisel tedavi nedir?
    27. Kazakların "Altın Elbiseli Adam"ı,..
    28. HDP’li belediye başkanı işten..
    29. MESKİ’den personeline İş Sağlığı ve..
    30. Ordu’da yollar asfaltlanıyor
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak