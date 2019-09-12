Telefon dolandırıcıları jandarma ekiplerine takıldı

Malatya kent merkezinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4’ü yabancı uyruklu 5 kişilik dolandırıcılık çetesi, jandarma tarafından yol kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kent merkezinde telefonla aradıkları şahıslara kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandıran şüphelilerin araçla kaçması üzerine, içerisinde yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu araçla ilgili jandarma ekipleri de şehrin giriş çıkışlarında denetimi arttırdı. Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi yol kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğunu gören jandarma ekipleri, alınan savcılık kararıyla birlikte araçta arama yaptı. Otomobilde 4’ü yabancı uyruklu 5 şahsı gözaltına alan jandarma, yaptığı aramada dolandırıcılıkta kullanıldığı tahmin edilen 80 adet cep telefonu sim kart ele geçirdi. Aramalarda ayrıca 5 adet altın bilezik, 20 adet Cumhuriyet altını, 3 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın, 1 adet altın küpe, 2 adet altın yüzük, 1 adet 1,5 metrelik altın kolye ve 5 bin 660 TL nakit para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli Doğanşehir Savcılığının talimatıyla birlikte soruşturmanın yürütüldüğü Malatya’da emniyet güçlerine teslim edildi.