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Dünya Telefon dolandırıcıları asrın vurgununu yaptı! 32 milyon dolar
Dünya

Telefon dolandırıcıları asrın vurgununu yaptı! 32 milyon dolar

Telefon dolandırıcılarının Hong Kong'da bir kadının tam 32 milyon dolarını aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 21:25:00 -
Telefon dolandırıcıları asrın vurgununu yaptı! 32 milyon dolar

Dolandırıcılar, Hong Kong'da yaşanan ve varlıklı olduğu bilinen 90 yaşındaki bir kadını tuzaklarına düşürmeyi başardılar. Yaşlı kadın ile iletişime geçen dolandırıcılar, kimlik bilgilerinin birilerinin eline geçtiğini ve bu bilgilerle çeşitli suçların işlendiğini söylemeleriyle telaşlanan kadın, adeta varını yoğunu dolandırıcılara kendi eliyle teslim etti. Süreci uzattıkça uzatan dolandırıcılar, talihsiz kadından 11 kez ödeme almışlardı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmayla ilgili bilgi edinen yerel kaynaklar, bu telefon dolandırıcılarının bugüne kadarkilerin en arsızı olduğunu ifade ediyorlar. Zira bu dolandırıcılar, yaşlı kadını tuzaklarına düşürdükten sonra onun evine gitmişler ve kendileriyle iletişime geçebilecekleri bir telefon bile vermişler. Kaynaklar, olayların 2020 Ağustos'ta başladığını ve ocak ayına kadar da devam ettiğini belirtiyorlar.

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Yorumlar

can

iyi etmişler
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Ömer

Tamam da bize ne ?
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