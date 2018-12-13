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Telefon bağımlılığına karşı kitap seferberliği

Bağcılar İlçe Kaymakamlığı’nın kitap okumayı teşvik etmek ve cep telefonu bağımlılığına dikkat çekmek için hayata geçirdiği “Ellerde Telefon Değil, Kitap Olmalı” projesinin üçüncüsü, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan’ın da desteğiyle gerçekleştirildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 12:41
Telefon bağımlılığına karşı kitap seferberliği

Ebubekir Bilgin  İstanbul

Bağcılar İlçe Kaymakamlığı’nın kitap okumayı teşvik etmek ve cep telefonu bağımlılığına dikkat çekmek için hayata geçirdiği “Ellerde Telefon Değil, Kitap Olmalı” projesinin üçüncüsü gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan’ın da desteğiyle Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında sefer yapan metroya bindi. 13 öğretmen ile 30 öğrenci metroda telefonuyla ilgilenen kişilerin yanına gidip onlarla sohbet etti. Çocuklar, büyüklerine kitap okunma oranının düşük olmasından bahsedip onları kitap okumaya teşvik etti. Amaçlarını anlatan öğrenciler yayınevlerinden toplanan ve sahaflardan aldıkları kitapları metroda yolculara dağıttı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:41
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