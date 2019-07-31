0553 313 94 23

Telefon bağımlılığı az kalsın canından ediyordu!

Çeşitli fiziksel ve ruhsal hastalıklara gebe olan telefon bağımlılığı, aynı zamanda günlük hayatımızda da bir çok tehlikeye ortam hazırlıyor. Rusya’da telefondan gözünü alamayan çocuk metro raylarına düştü. İstasyonun boş olması ise faciayı önledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14

 Oğuzhan Çağlar  Yeniakit.com.tr 

Rusya’nın Yekaterinburg şehrindeki Chkalovskaya metro istasyonunda, telefondan gözünü alamayan çocuk raylara düştü. 9 yaşındaki çocuk metro istasyonunda ilerlerken platformu fark edemedi ve raylara düştü. Panikle raylarda koşmaya başlayan çocuğu fark eden bir kişi, çocuğu tutarak platforma çıkardı. İşte, istasyon kameralarının kaydettiği o anlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
  1. Rusya
  2. telefon bağımlılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahinbey’de Dostluk Günü
    1. Şahinbey’de Dostluk Günü
    2. Gusül abdesti nasıl alınır?
    3. Göztepe Yaya Köprüsü yenileniyor
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    5. Milletvekili Tutdere muhtarlarla bir..
    6. Galatasaray’ın yeni transferi: Emre Mor
    7. Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir..
    8. Yüz tüylerinden hızlıca kurtulmanızı..
    9. Emre Mor’dan Galatasaray paylaşımı
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel..
    11. ’Her Şey Aile ile Başlar’ kitabı..
    12. Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan..
    13. Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    15. Van’da ‘sağlıklı nesiller’ etkinliği
    16. Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:..
    17. Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da..
    18. İdlib ve Halep’teki hava..
    19. Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020..
    20. Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya..
    21. Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
    22. Kadıköy’de girdikleri evlerden para ve..
    23. Alparslan Kuytul'un avukatından Osman..
    24. Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım!
    25. İş dünyasından ’Güven ortamı’ vurgusu
    26. Tarihi sahne ’Batakhane Güzeli’ne ev..
    27. Kahramanmaraşspor’dan iki yeni transfer
    28. Gastroantep Festivali İstanbul’da..
    29. Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
    30. Emirates NBD Başkan Yardımcısı Qassim:..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"