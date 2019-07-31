Telefon bağımlılığı az kalsın canından ediyordu! Çeşitli fiziksel ve ruhsal hastalıklara gebe olan telefon bağımlılığı, aynı zamanda günlük hayatımızda da bir çok tehlikeye ortam hazırlıyor. Rusya’da telefondan gözünü alamayan çocuk metro raylarına düştü. İstasyonun boş olması ise faciayı önledi.

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr Rusya’nın Yekaterinburg şehrindeki Chkalovskaya metro istasyonunda, telefondan gözünü alamayan çocuk raylara düştü. 9 yaşındaki çocuk metro istasyonunda ilerlerken platformu fark edemedi ve raylara düştü. Panikle raylarda koşmaya başlayan çocuğu fark eden bir kişi, çocuğu tutarak platforma çıkardı. İşte, istasyon kameralarının kaydettiği o anlar.

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