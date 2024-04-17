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Aktüel Teleferik kazası gözleri lunapark ve tema parklara çevirdi
Aktüel

Teleferik kazası gözleri lunapark ve tema parklara çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-04-17 13:20:00 -
Teleferik kazası gözleri lunapark ve tema parklara çevirdi

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Sarısu’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasındaki ihmaller zinciri, gözleri lunapark ve tema parklara çevirdi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, ortak basın toplantısı düzenledi. Tat, “Gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Lunapark, tema park gibi özellikle yaz aylarında yoğun tercih edilen eğlence tesislerinde de riskli makinalar mevcuttur. Bu cihazların bakım periyotları titizlikle takip edilmeli. Periyodik kontrollerinin yapılması konusunda hassas davranılmalıdır” dedi.
Proje yapmanın, üretmenin, montajını yapmanın özel sektörün işi olduğunu anlatan Atmaca da, “Proje özel sektörün olabilir ancak denetim söz konusu olduğunda bu piyasanın insafına bırakılamaz. Denetim kamusal alanda kalmalı. Bu kazaların önlenmesindeki başlıca unsur bu olacak. Yasal düzenlemelerin geç kalınmadan yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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