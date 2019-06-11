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Telef olmasını istemedikleri hayvanları pencereden yemliyorlar

Kırşehir'de mühürlenen mandırada bulunan hayvanların yemlenmesi açılan pencereden yapılıyor.

11 Haziran 2019 Salı 16:54
Telef olmasını istemedikleri hayvanları pencereden yemliyorlar

Kırşehir’in Mucur ilçesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen mandırada hayvanların yemlemesi pencereden yapılıyor.

Ankara-Kayseri karayolu üzeri Mucur ilçesi yakınlarında bulunan mandıra bölge halkının şikayeti ve yapılan denetimler sonrasında mühürlendi. Mühürlenen mandırada işçiler, hayvanların telef olmaması için açık pencereden yem atıp sulama yapıyor. Mandıra yetkilisiBekir Baykal, mandıranın mühürlenmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kimseyle görüşmemiz olmadı. Mühürü açtıramadık. Hayvanlar içeride mağdur. Mandıra kendimize ait ticaret yapmıyoruz” dedi.

"Bize tebligat verilmedi"

İmar Barışından yararlanarak mandıraya ruhsat aldıklarını anlatan Baykal, "İnekler ve buzağılar mağdur. İçeri gireceğiz giremiyoruz. Yetkili bulamıyoruz. Mandıra 30-35 saatten fazla kapalı, bugün öğleye doğru gelen 2 memur ‘biz kapıyı açalım işçiler yem versin’ demiş. Öncesinde bize hiçbir tebligat verilmedi. İçeride birçok canlı mal var. Yazık, Allah rızası için böyle bir şey olmaması gerekir. Hayvanların telef olmaması için gerekli olan neyse yapacağız" diye konuştu.

“İşçi mandıradaki hayvanlara pencereden su ve yem veriyor”

Mandırada çalışan ve hayvanları pencereden yemlediğini söyleyen işçi Ali Özer ise, “Çoban arkadaşımla beraberdik. Memurlar geldi. Ahırı şikayet üzerine mühürlemek zorundayız dediler. Bir kapı açın yemleme yapalım dememe rağmen kapı açamayacaklarını söylediler. Mührün açılması halinde para cezası olduğunu söylediler. Ben sulamayı ve yemlemeyi pencereden yapıyorum. İlgilenemedik bir hayvan da telef oldu" ifadelerini kullandı.

Mucur Belediyesi'nden yapılan açıklamada da bölgede ruhsatsız olarak yapılan mandıra olduğunu Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğü denetimlerinin yanı sıra bölge halkının şikayeti olduğunu ve mühürleme işleminin mevzuata göre yapıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:54
  1. Kırşehir
  2. mandıra
  3. Ankara-Kayseri karayolu
  4. Bekir Baykal
  5. Mucur Belediyesi
  6. İmar Barışı

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