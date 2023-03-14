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Medya Tele1'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Vanlı vatandaşın cevabı gündem oldu
Medya

Tele1'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Vanlı vatandaşın cevabı gündem oldu

TELE1 kanalı muhabirinin, sokak röportajında HÜDA PAR hakkındaki sorularına Vanlı vatandaşın beklenmedik cevapları sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 16:58:00 - 2023-03-14 17:01:48

CHP'nin fonladığı Tele1'in sokak röportajında mikrofon uzatılan Vanlı vatandaşın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Cumhur İttifakı'ndan daha iyisi olmadığını anlatan vatandaş, "80 senedir sarıkla, örtüyle, camiyle, imam hatiple uğraştılar. En iyi günlerimiz bugünlerdir. 80 senemiz nereye gitti? Ben 'Vanlıyım' dediğim zaman, sanki boynuz indirirlerdi kafama. Van bu ülkenin bir vilayeti değil mi, neden kızıyorsunuz? Şimdi rahatça ben Kürt'üm diyebiliyorum." dedi

Türkiye, cumhurbaşkanını seçmek için 14 Mayıs 2023 tarihinde sandığa gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı da bir yılın ardından yaşanan onca krizin ardından adayını duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da masaya dahil etmesiyle Millet İttifakı, adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Adaylar belirlenirken, vatandaşlar da adayları konusunda net bir karar verme aşamasına girdi.

"Şimdi rahatça ben Kürt'üm diyebiliyorum"

CHP'nin fonladığı TELE 1'in sokak röportajında mikrofon uzatılan Vanlı vatandaşın verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oldu. Cumhur İttifakı'ndan daha iyisi olmadığını anlatan Vanlı vatandaş, "80 senedir sarıkla, örtüyle, camiyle, imam hatiple uğraştılar. En iyi günlerimiz bugünlerdir. 80 senemiz nereye gitti? Ben 'Vanlıyım' dediğim zaman, sanki boynuz indirirlerdi kafama. Van bu ülkenin bir vilayeti değil mi, neden kızıyorsunuz? Şimdi rahatça ben Kürt'üm diyebiliyorum." ifadelerini kullandı

 
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