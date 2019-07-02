Telaş başladı: Türkiye Rus jetlerini alabilir! ABD basını, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçaklarını alamaması durumunda, Rus yapımı jetleri alma olasılığını düşünebileceği öne sürdü.

Bloomberg, ismi açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Türkiye’nin F-35 programından dışlanması durumunda, Rus savaş uçakları dahil alternatif arayışına gireceğini ve aynı zamanda kendi savaş uçaklarını ve balistik füzelerini geliştireceğini yazdı. Kaynaklar, Türkiye’nin görüşüne göre, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD’nin Patriot sistemlerinden üstün olduğunu söyledi.

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