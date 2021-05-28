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Eğitim Telafi eğitiminde öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi?
Eğitim

Telafi eğitiminde öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağı duyurulan telafi eğitim ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2 Temmuz'da başlayacak olan telafi eğitiminde öğretmenler ek ders ücreti alıp almayacağını merak ediyor. Peki, Telafi eğitiminde öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-28 22:01:00 -
Telafi eğitiminde öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine ilişkin son dakika açıklamada bulundu.

Telafi eğitiminde öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için ‘gönüllülük’ esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, “Telafi programımızın ‘yaz dönemi’ kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

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