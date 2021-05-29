Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak' ifadelerini kullandı. Peki, telafi eğitimi ne kadar sürecek? Telafi eğitimi nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Telafi eğitimi nedir?

Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim süreci oluyor.

Telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Bakan telafi eğitiminin 2 Temmuz itibariyle başlayacağını duyurdu. Haziranda başlayacak telafi eğitimin nasıl olacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Telafi eğitimi zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, telafi eğitimlerinin isteğe bağlı olacağını belirtmişti.

Bakan Selçuk'un konuyla ilgili tam açıklaması şöyle:

"Canım çocuklarım; Eğitimde telafi programımız; ekrandan uzaklaşacağımız, sosyal duygusal alanda iyileşeceğimiz ve fiziksel olarak aktif olacağımız, katılımınızın ihtiyacınıza ve isteğinize bağlı olacağı ve eğlenerek öğreneceğiniz bir program. Sevgiyle...''

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan da dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden 2 Temmuz'da başlayacak olan telafi eğitimleriyle ilgili açıklamada bulundu.

İnan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkanlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir." ifadelerini kullandı.