Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi nasıl olacak?

Kabine toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya selçuk alınan kararların ayrıntılarını paylaştı. Bugün de Bakan Selçuk telafi eğitimiyle ilgili bilgiler verdi. Bu açıklamaların ardından "Telafi eğitimi nasıl olacak? 2021 karneler verilecek mi?" soruları art arda sorulmaya başlandı.

Telafi eğitimi ne zaman başlıyor?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

Telafi eğitimi nasıl olacak?

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Telafide Ben de Varım” Programıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk 'Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitim olacak. Karneleri 18 Haziran'dan itibaren vereceğiz." dedi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle devam ettirdi: Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız.

Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek.