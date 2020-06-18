Telafi eğitim okullarda mı olacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında okullarda yüz yüze eğitime son verilerek uzaktan eğitime geçilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada okulların bu dönem için açılmayacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı." dedi. Öğrencilere yönelik telafi eğitim yapılacak. Peki telafi eğitim okullarda mı olacak?
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan karnelerle ilgili açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Okullarda karneler nasıl alınacak?" sorusuna yanıt verirken ilkokul ve ortaokulda karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi. Okulların açılış tarihi için de Selçuk "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı" yorumunda bulundu. Bakan Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.