Telafi eğitim okullarda mı olacak?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan karnelerle ilgili açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Okullarda karneler nasıl alınacak?" sorusuna yanıt verirken ilkokul ve ortaokulda karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi. Okulların açılış tarihi için de Selçuk "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı" yorumunda bulundu. Bakan Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.