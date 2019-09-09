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Telabyad’ta teröristler görüntü verdirmek için çocukları sıraya dizip yürüttü

ABD ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Telabyad’ta teröristler konvoy halinde görüntüledi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:45
Telabyad’ta teröristler görüntü verdirmek için çocukları sıraya dizip yürüttü

ABD ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Telabyad’ta teröristler konvoy halinde görüntüledi. Konvoy halinde araçlarıyla ilerleyen teröristlerin silahlı oldukları görüldü. Öte yandan, gazetecilerin görüntü aldığını fark eden teröristeler çocukları sıraya dizip yürüterek bölgede sadece sivillerin olduğunu yansıtmaya çalıştı.


Türkiye ile ABD’nin PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirilmesinin ardından silahlı teröristleri taşıyan konvoy Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kentinde görüntülendi.Konvoy halinde ilerleyen teröristlerin silahlı oldukları görüldü.


Teröristler çocuklara büyük korku yaşattı


Öte yandan, silahlı bazı teröristler sınırın Türkiye tarafında görüntü alan gazetecileri fark edince çocukları sıraya dizip yürüttü. Yürümek istemeyen çocukların yaşadığı korku ve tedirginlik hareketlerine yansıdı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:45
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