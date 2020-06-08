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Aktüel

Telabyad’da yangın söndürme tüpüyla hazırlanmış patlayıcı yakalandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye’nin Telabyad kentinde 2 top mermisi, havan mermisi, antipersonel mayını ile yangın söndürme tüpüyle hazırlanmış el yapımı patlayıcılar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:44:52 -
Telabyad’da yangın söndürme tüpüyla hazırlanmış patlayıcı yakalandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye’nin Telabyad kentinde 2 top mermisi, havan mermisi, antipersonel mayını ile yangın söndürme tüpüyle hazırlanmış el yapımı patlayıcılar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü PKK/YPG terör örgütüne büyük bir darbe daha vurdu. Ekipler, Telabyad şehir merkezinde yaptıkları aramada, 2 top mermisi, havan mermisi, antipersonel mayını ile yangın söndürme tüpüyle hazırlanmış el yapımı patlayıcılar ele geçirdi.

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