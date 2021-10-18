  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tel Rıfat'a İHA'lardan bildiri atıldı! “Kentimizi geri alacağız"
Dünya

Tel Rıfat'a İHA'lardan bildiri atıldı! “Kentimizi geri alacağız"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenleyeceği olası kara harekatı konuşulurken, Suriye Milli Ordusu’na da (SMO) “Harekata hazır ol” mesajı verildi. Harekatın odak noktası olarak görülen Tel Rıfat'a İHA'lardan Arapça yazılı bildiri atıldı. Bildiride “Kentimizi geri alacağız. Çok geç olmadan güçlerimizle işbirliği yapın” denildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 10:06:00 - 2021-10-18 10:07:07
Tel Rıfat'a İHA'lardan bildiri atıldı! “Kentimizi geri alacağız"

Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) TSK desteğinde Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü DSG/YPG’e yönelik harekat hazırlığı sürerken Rus destekli Suriye rejim ordusunun başta İdlib olmak üzere Suriye’nin batısındaki muhalif grupların denetiminde olan bölgelere saldırılarını arttırması dikkat çekiyor. Rejim ordusu, muhaliflerin kontrolündeki bir çok noktaya ağır silah desteğinde asker sevkiyatına hız verdi. Sivil yerleşim yerlerine saldırılarda da artış kaydedildi.

SMO’ya ‘hazır ol’ talimatı

Rejim güçleri ile birçok noktada çatışan muhalif güçler bir yandan da TSK’nın olası operasyonuna katılmak için hazırlık yapıyor. Harekatın odak noktası Tel Rıfat ile M4 karayolu üzerinde bulunan Ayn İsa ilçeleri sınırına takviye güçler sevkediliyor. Bölgede tehdit oluşturan YPG noktaları top, tank ve füze atışları ile vuruluyor. Bölgeye yönelik olası harekata karşı SMO güçlerine TSK tarafınan takviyeler yapılarak “Harekata hazır olmaları” mesajı verildi. Mesajın ardından sınır hatlarında mevzilenen silahlı gruplar, saldırı pozisyonu aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Durakoğlu savaştan çıkmış gibi konuştu! Sen Mustafa Kemal'in askerisin de diğerleri Yunan askeri mi?
Gündem

Mehmet Durakoğlu savaştan çıkmış gibi konuştu! Sen Mustafa Kemal'in askerisin de diğerleri Yunan askeri mi?

İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Mehmet Durakoğlu, seçim sonrasında yaptığı konuşmasında adeta savaştan çıkmışçasına ifadeler kullandı. ..
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Şimdi de şereflerine dil uzattı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Şimdi de şereflerine dil uzattı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak tehditler savurduğu bürokratların şereflerine dil uzattı...
Şehirde 'son günlerde alınan ıspanakları yemeyin' uyarısı yapıldı! 6 kişi zehirlendi
Aktüel

Şehirde 'son günlerde alınan ıspanakları yemeyin' uyarısı yapıldı! 6 kişi zehirlendi

Giresun'da ıspanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi, taburcu oldu. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü son..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay