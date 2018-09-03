0553 313 94 23

Tel örgüleri atlayarak karşıya geçmek isterken canından oldu

Yalova’da yolun karşı tarafına geçmek için tel örgülerin üzerinden atlarken dengesini kayben ve hızla geçen aracın üzerine düşen şahıs hayatını kaybetti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 23:21
Tel örgüleri atlayarak karşıya geçmek isterken canından oldu

Yalova’da yolun karşı tarafına geçmek için tel örgülerin üzerinden atlarken dengesini kaybederek hızla geçen aracın üzerine uçan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 21.00 sularında Atatürk Bulvarı'nı ortadan ayıran tel örgülerin yanına gelen Emre Mangır (34), tel örgülere tırmanarak yolun diğer tarafına geçmek istedi. Dengesini kaybeden şahıs, bu esnada Kocaeli istikametinden Yalova istikametine gitmekte olan Şahin Y. (28) idaresindeki 77 EL 945 plakalı aracın üzerine düştü.

Hızla gelen aracın çarpması ile metrelerce savrularak asfalta düşen Mangır, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Emre Mangır’ın akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Araç sürücüsü Şahin Y. gözaltına alınırken, ölen şahsın cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sırasında araçta bulunan Y.Y, şahsın bir anda ön cama düştüğünü, ne olduğunu fark edemediklerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 23:21
  1. Yalova
  2. Kocaeli
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan İdlib açıklaması: Her türlü çabayı göstereceğiz
    1. Almanya'dan İdlib açıklaması: Her..
    2. Tel örgüleri atlayarak karşıya geçmek..
    3. Bakan Çavuşoğlu'ndan gazetecilere..
    4. Mizah dergisi kurucusu darp edilerek..
    5. İsveç'ten Türkiye'ye müjdeli haber!
    6. BM'den Myanmar'a çağrı: Gazetecileri..
    7. Rus Bakandan dikkat çeken Suriye..
    8. Japonya'dan ABD'ye İran mesajı: Çok..
    9. Suudi Arabistan'a füze saldırısı! Son..
    10. Yargıtay'dan yeni adli yıl açılış..
    11. Almanya'dan Türkiye açıklaması!
    12. FIFA, yılın en iyi futbolcusu..
    13. Tokyo Büyükelçisi Nafiz Mercan'ın acı..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin..
    15. Fatih Terim'den Belhanda'ya ağır ceza!
    16. İslam karşıtı Wilders'e tepkiler..
    17. İran'dan Şam'a sürpriz ziyaret!
    18. Benzin ve motorine zam! Artış pompaya..
    19. Milli Takımda şok! Kadrodan çıkartıldı
    20. Galatasaray istiyordu! Claudio..
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar