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Aktüel

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri

Yaklaşık bin kişi, Kovid-19 kriziyle mücadelede tüm yönetimin Netanyahu'nun elinde toplanmasına tepki için toplandı

2020-04-26 01:51:36 -
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri

KUDÜS (AA) - İsrail'in başkenti Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda toplanan bin kadar gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinden verilen habere göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, hakkında yolsuzluk davası açılan Netanyahu aleyhinde gösteri düzenledi.

Protestoya ilişkin verilen bilgide, göstericilerin, Kovid-19 kriziyle mücadelede tüm yönetimin Netanyahu'nun elinde toplanmasına karşı oldukları kaydedildi.

Geçen ay kurulduğu belirtilen Kara Bayraklar adlı protestocu halk hareketinin de gösterilere katıldığı belirtildi.

Göstericiler, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak 2 metre aralıklarla meydanı doldurdu.

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